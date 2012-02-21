21. Feb 2012
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wo finde ich die Word-Vorlagen in Word 2007/2010?
Problem: In Word 2003 konnte ich unter «Datei/Neu» eine von vielen bestehenden Vorlagen wählen. Wie kann ich in Word 2010 oder 2007 eine Wordvorlage laden, die dann auch eine eigenständige Vorlage ist und sich auch so benimmt?
Lösung: Sie finden den gesuchten Punkt Neu nur nicht mehr am gewohnten Platz, seit die Multifunktionsleiste die Menüs am oberen Rand ersetzt hat.
Der Befehl ist jetzt in Word 2007 hinter der Microsoft Office-Schaltfläche zu finden; dies ist der runde Button ganz oben links. In Word 2010 entdecken Sie ihn im Datei-Menü.
Wenn Sie da auf Neu klicken, erhalten Sie einen neuen Dialog, in welchem Sie auf der linken Seite zwischen «Leer und zuletzt verwendet», «Installierte Vorlagen» bzw. «Beispielvorlagen» oder «Meine Vorlagen» auswählen können. Die Auswahl unter «Installierte Vorlagen», «Beispielvorlagen» und auch bei den «Office.com-Vorlagen» ist gross.
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