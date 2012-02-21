Wo finde ich die Word-Vorlagen in Word 2007/2010?

Der Befehl ist jetzt in Word 2007 hinter der Microsoft Office-Schaltfläche zu finden; dies ist der runde Button ganz oben links. In Word 2010 entdecken Sie ihn im Datei-Menü.

Wenn Sie da auf Neu klicken, erhalten Sie einen neuen Dialog, in welchem Sie auf der linken Seite zwischen «Leer und zuletzt verwendet», «Installierte Vorlagen» bzw. «Beispielvorlagen» oder «Meine Vorlagen» auswählen können. Die Auswahl unter «Installierte Vorlagen», «Beispielvorlagen» und auch bei den «Office.com-Vorlagen» ist gross.