Wo speichert Windows Passwörter – und wie lösche ich die?

Ein Login mit Benutzername und Passwort gibt es nicht nur für unzählige Websites, sondern auch für andere Ressourcen, mit denen ein Anwender auf seinem Windows-PC zu tun haben könnte. Um nur einige zu nennen: Da wären Netzlaufwerke (NAS), Freigaben auf anderen Computern, Remotedesktop-Verbindungen oder auch für verschiedene Kommunikations-Anwendungen wie Slack, Teams oder auch für MS Office. Windows speichert diese Anmeldedaten zentral, damit Sie diese nicht jedes Mal neu eingeben müssen.

Wenn Windows ein Login entweder gar nicht oder falsch gespeichert hat, ist es oft hilfreich, wenn Sie ein wenig nachhelfen. Folgendes funktioniert seit Windows 7 und gilt auch für Windows 11.

Klicken Sie aufs Startmenü, tippen Sie Anmeldeinformation ein und öffnen Sie die Anmeldeinformationsverwaltung. Sofern Sie weder Edge noch dessen Vorgänger Internet Explorer benutzen, werden Sie unter Webanmeldeinformationen nichts finden. Wechseln Sie aber zu Windows-Anmeldeinformationen.