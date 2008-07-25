Wochentag eines Datums in Access ermitteln

Die Beschreibung aus dem Ausdrucks-Generator lautet folgendermassen:

"TAG1:Wochentagsname(Wochentag([Feld Datum];"ErsterWochentag");"Kurzform")

In dieser Funktion ist eine zweite Funktion (Wochentag) enthalten. Diese gibt die Zahl des Wochentages anhand des Datumfeldes aus. Bei "ErsterWochentag" haben Sie zwei Möglichkeiten. Mit einer Ziffer 0 wird festgelegt, dass Access den ersten Wochentag aus den Systemeinstellungen ermittelt. Da dies bei uns der Montag ist, werden die Wochentage korrekt angezeigt. Eine Ziffer 1 würde den Sonntag als ersten Wochentag festlegen, was zu falschen Resultaten führt. In unserem Beispiel verwenden wir die Ziffer 2, die den Montag als ersten Wochentag unabhängig von den Systemeinstellungen festlegt.

Bei «Kurzform» gibt es die Varianten 0 (oder leer), für ausgeschriebene Wochentage, und 1, für die abgekürzte Version mit zwei Buchstaben (Mo, Di, Mi usw.).