Das Wörterbuch in Windows 10 sichern oder bearbeiten

Da gibt es zum Beispiel die App «Ihr Smartphone», die es Ihnen erlaubt, bequem am PC auch SMS zu verfassen und diese über Ihr Smartphone zu versenden. Sie verwendet das Windows-eigene Wörterbuch.

Wenn Sie einen Begriff eintippen, den Windows noch nicht kennt, wird er mit einer roten Wellenlinie gekennzeichnet, etwa, wenn Sie in Schweizerdeutsch schreiben. Sie kennen das schon aus Word: Wollen Sie Windows diesen Begriff beibringen, klicken Sie mit rechts drauf und wählen Zum Wörterbuch hinzufügen.

Aber was, wenn Sie sich bei einer Schreibweise vertan haben oder wenn Sie das Wörterbuch gleich mit mehreren Begriffen füttern wollen? Oder wenn Sie die Einträge sichern und auf einen anderen PC kopieren wollen?

Lösung: Öffnen Sie den Datei-Explorer, z.B. mit Windowstaste+E. Tippen Sie in die Adresszeile die Zeichenfolge %appdata%\Microsoft\Spelling (enthält keine Leerzeichen) ein und drücken Sie Enter. Sie finden eine Handvoll Ordner, einen für jede installierte oder schon verwendete Sprache. Für auf «Deutsch (Schweiz)» eingestellte Systeme ist der Ordner de-CH relevant. Öffnen Sie ihn.