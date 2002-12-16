Womit öffne ich Dateien mit Endung *.mix?

Die Datei wurde wahrscheinlich mit Microsoft PhotoDraw 2000 oder Microsoft Picture-It erstellt. Da dies ein proprietäres Dateiformat von Microsoft ist und Microsoft offenbar die Definitionen für diesen Dateityp nicht frei zugänglich macht, können herkömmliche Grafikprogramme diese Dateien nicht öffnen. Siehe auch [1].

Zuverlässigste Lösung: Am besten bitten Sie den Absender, die Datei in seinem PhotoDraw oder Picture-It zu öffnen und in einem anderen Format abzuspeichern, z.B. als JPG, TIF oder BMP-Datei.

In einigen Diskussionsgruppen bzw. Web-Messageboards fanden wir Hinweise darauf, dass das Öffnen solcher Dateien manchmal mit MS Office (z.B. Word) klappt, und zwar via Einfügen/Grafik. Im Zweifelsfall installieren Sie erst das Office Converter Pack [2]. Konnte das Bild erfolgreich in die Word-Datei eingefügt werden, sollte ein Speichern der Word-Datei als Webseite (Datei/Als Webseite speichern) das Bild als JPG-Datei exportieren.