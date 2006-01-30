Word-2000-Handbuch 2 Seiten DIN A5 auf eine Seite DIN A4 quer drucken

Dafür gibt es ein schon existierendes Makro, das Ihnen die Arbeit sehr erleichtert. Sie finden es auf der Seite "AtWillys.de" [1].

Auszug aus der Seite:

"Dieses kleine Makro macht einen in Word erstellten Text zu einem DIN-A5-Faltblatt (Prospekt). Zuerst ermittelt das Makro, wie viele Seiten der Text hat. Wenn ein DIN-A4- Blatt zu einem Faltblatt werden soll, so müssen 2 Seiten auf je Vorder- und Rückseite eines Blatts. Damit muss die Anzahl der Seiten durch 4 teilbar sein. Ist dies nicht der Fall, so kommt eine Fehlermeldung und das Makro wird beendet. Wenn alles stimmt, wird nach dem üblichen System ein Faltblatt erstellt, in dem die erste Seite rechts oben angefangen und dann immer über Kreuz bis zur Hälfte des gesamten Faltblatts durchgearbeitet wird. Dann geht es unten links weiter, und wieder über Kreuz nach oben links. Das bedeutet im Klartext, dass bei 8 Seiten folgendes passiert:

8 ; 1

X

2 ; 7

X

6 ; 3

X

4 ; 5

---->

" Zitat Ende

Sie können sich das Makro aus der Webseite herauskopieren und bei sich in Word abspeichern und einsetzen.

Sie können auch manuell vorgehen und die Seiten selbst erstellen, was aber etwas aufwendiger ist. Gehen Sie folgendermassen vor:

Wählen Sie "Datei/Seite einrichten", dann die Registerkarte "Papierformat" und dort als Format "A4" und als Ausrichtung "Querformat". Auf der Registerkarte "Seitenränder" passen Sie die Ränder und den Bundsteg an und aktivieren das Kästchen neben "2 Seiten pro Blatt".