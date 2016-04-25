Word 2007/2010/2013: Erst ab Seite 3 nummerieren

Lösung: Verwechseln Sie «Abschnitt» nicht mit «Absatz»: Standardmässig haben Dokumente von der ersten bis zu letzten Seite nur einen Abschnitt, was Sie in der Statusleiste am unteren Rand des Word-Fensters erkennen: «Abschnitt 1». Das Anzeigen der Abschnittsangabe ist für das Folgende nicht nötig, kann aber als Orientierung dienen: ein Rechtsklick auf die Statusleiste und einmal Abschnitt anhaken.

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Jetzt gehts in Word 2007/2010/2013 so: Wenn Sie die Nummerierung auf Seite 3 starten wollen, platzieren Sie den Cursor am unteren Ende der Seite 2. Im Reiter Seitenlayout gehen Sie im Bereich «Seite einrichten» zu Umbrüche und klicken bei «Abschnittsumbrüche» auf Nächste Seite. Pflanzen Sie den Cursor auf die Seite 3. Die Statusleiste zeigt Ihnen an, dass Sie sich nun im «Abschnitt 2» befinden. Ab hier wollen Sie die Seiten in der Fusszeile nummerieren.

Gehen Sie im Reiter Einfügen im Bereich «Kopf- und Fusszeile» zu Fusszeile und wählen ganz unten Fusszeile bearbeiten. Word zeigt Ihnen den Reiter Entwurf. Darin gehts bei «Kopf- und Fusszeile» zu Seitenzahl/Seitenzahlen/Einfache Zahl. Sie können diese nach Belieben gestalten und z.B. das Wort «Seite» und ein Leerzeichen voranstellen. Die eingefügte Seitenzahl zeigt zunächst noch die Seite «3». Klicken Sie im Menüband erneut auf Seitenzahl und gehen zu Seitenzahlen formatieren. Aktivieren Sie unter «Seitennummerierung» die Option «Beginnen bei» und übernehmen Sie die meist automatisch vorgeschlagene Ziffer 1.