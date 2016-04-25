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Gaby Salvisberg
25. Apr 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word 2007/2010/2013: Erst ab Seite 3 nummerieren

Word soll mit der Seitennummerierung Ihres langen Dokuments erst ab Seite 3 loslegen. Wie geht das? Und wie stellen Sie es an, dass Word dort mit «Seite 1» beginnt?

Blenden Sie allenfalls die Abschnittsangabe ein

© Quelle: PCtipp.ch

Die Lösung erreichen Sie, indem Sie am Ende der vorherigen Seite einen so genannten Abschnittswechsel einfügen und die Nummerierung erst im neuen Abschnitt beginnen. Im Detail geht das wie folgt.

Blenden Sie allenfalls die Abschnittsangabe ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Verwechseln Sie «Abschnitt» nicht mit «Absatz»: Standardmässig haben Dokumente von der ersten bis zu letzten Seite nur einen Abschnitt, was Sie in der Statusleiste am unteren Rand des Word-Fensters erkennen: «Abschnitt 1». Das Anzeigen der Abschnittsangabe ist für das Folgende nicht nötig, kann aber als Orientierung dienen: ein Rechtsklick auf die Statusleiste und einmal Abschnitt anhaken.

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Jetzt gehts in Word 2007/2010/2013 so: Wenn Sie die Nummerierung auf Seite 3 starten wollen, platzieren Sie den Cursor am unteren Ende der Seite 2. Im Reiter Seitenlayout gehen Sie im Bereich «Seite einrichten» zu Umbrüche und klicken bei «Abschnittsumbrüche» auf Nächste Seite. Pflanzen Sie den Cursor auf die Seite 3. Die Statusleiste zeigt Ihnen an, dass Sie sich nun im «Abschnitt 2» befinden. Ab hier wollen Sie die Seiten in der Fusszeile nummerieren.

Gehen Sie im Reiter Einfügen im Bereich «Kopf- und Fusszeile» zu Fusszeile und wählen ganz unten Fusszeile bearbeiten. Word zeigt Ihnen den Reiter Entwurf. Darin gehts bei «Kopf- und Fusszeile» zu Seitenzahl/Seitenzahlen/Einfache Zahl. Sie können diese nach Belieben gestalten und z.B. das Wort «Seite» und ein Leerzeichen voranstellen. Die eingefügte Seitenzahl zeigt zunächst noch die Seite «3». Klicken Sie im Menüband erneut auf Seitenzahl und gehen zu Seitenzahlen formatieren. Aktivieren Sie unter «Seitennummerierung» die Option «Beginnen bei» und übernehmen Sie die meist automatisch vorgeschlagene Ziffer 1.

Beginnen Sie die Nummerierung bei «1»

 © Quelle: PCtipp.ch

Erschrecken Sie nicht nach dem Klick auf OK. Im Moment sind die ersten zwei Seiten ebenfalls noch mit 1 und 2 nummeriert, gefolgt von der dritten Seite, auf der die Nummerierung aber bereits wunschgemäss mit der Seite 1 beginnt.

Das ändern Sie noch: Zeigen Sie die Fusszeile des dritten Blattes an, indem Sie dort hinein doppelklicken. Momentan ist bei «Navigation» noch die Option «Mit vorheriger verknüpfen» aktiviert. Klicken Sie drauf, um sie zu deaktivieren. Gehen Sie jetzt entweder durch hochscrollen oder via Navigation/Vorherige zur Fusszeile des ersten Abschnitts und löschen dort die Seitenzahl. Da Sie vorhin die Verknüpfung der beiden Abschnittsfusszeilen gelöst haben, bleibt die Nummerierung im zweiten Abschnitt vom Löschvorgang unberührt.

Heben Sie die Verbindung der Abschnitte auf

 © Quelle: PCtipp.ch

Word 2002/2003: Das Thema haben wir im Kummerkasten-Artikel mit Webcode 34276 auch für ältere Word-Versionen behandelt. (PCtipp-Forum)

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