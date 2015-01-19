Word 2007 bis 2013: Texteffekte, z.B. «schimmernd»

Bei Dokumenten mit Texteffekten, die Sie in Word 2002 oder 2003 erstellen, bleiben die enthaltenen Effekte aber erhalten, wenn Sie sie in Word 2007 oder 2010 öffnen. Aber ab Word 2013 ist auch damit definitiv Schluss. Wir zeigen, wie das unter Word 2007/2010 noch funktioniert und was Sie unter Word 2013 allenfalls als Alternative verwenden können.

Word 2007/2010: Die beiden können Sie noch überlisten. Wenn Sie irgendwo eine ältere Wordversion haben, erstellen Sie darin ein Dokument mit allen gewünschten Textanimationseffekten. Dieses öffnen Sie jetzt mit Word 2007 oder 2010, markieren und kopieren den gewünschten Effekt und fügen ihn in einem neuen Dokument wieder ein. Den Text können Sie natürlich nach dem Einfügen beliebig anpassen. Es spielt auch keine Rolle, ob Sie das Dokument dann als *.docx oder *.doc speichern. Sie finden übrigens hier ein gezipptes Dokument, das diese Effekte enthält.

Falls die Animation in Word 2007/2010 nicht dargestellt wird, kontrollieren Sie die nachfolgende Einstellung. Klicken Sie in Word 2007 dazu links oben auf den Office-Knopf und gehen zu den Word-Optionen. In Word 2010 öffnen Sie stattdessen unter Datei die Optionen. Jetzt wählen Sie auf der linken Seite Erweitert und scrollen auf der rechten Seite runter bis zu «Dokumentinhalt anzeigen». Hier sollte das Häkchen bei «Textanimation anzeigen» gesetzt sein.

Word 2013: Aber hier ist Fehlanzeige! Es ignoriert die animierten Formate komplett. Eine - wenn auch magere - Alternative: Haben Sie ein Dokument im alten Format geöffnet, gehen Sie zu Datei und klicken auf Konvertieren. Damit wandelt Word das Dokument ins neue Format um, worauf unter Start im Bereich Schriftart unter Texteffekte und Typografie ein paar sehr auffällige Formate zur Verfügung stehen. Die können Sie für besonders aufdringliche Blickfänge in Ihren Texte verwenden - aber halt eben ohne Animation.

Microsoft hat diese animierten Textformate nicht ohne Grund entfernt, denn auch auf Webseiten unterstützt man diese üblicherweise nicht mehr. Die Formate können bei Personen mit Neigung zu Epilepsie zu Problemen führen. Ausserdem lenken bewegte Texte den Leser zu sehr vom Inhalt ab. (PCtipp-Forum)