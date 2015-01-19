Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
19. Jan 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word 2007 bis 2013: Texteffekte, z.B. «schimmernd»

Unter alten Office-Versionen standen unter «Zeichen/Texteffekte» animierte Formate zur Verfügung, genauer: blinkender Hintergrund, funkelnder Text, Las Vegas, rote und schwarze Ameisenkolonne oder «schimmernd». Gibts die in Word 2007 und neuer noch?

Animationseffekte aus alten Word-Versionen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Word unterstützt seit Office 2007 offiziell keine Animationseffekte für Text mehr.

Animationseffekte aus alten Word-Versionen

 © Quelle: PCtipp.ch

Bei Dokumenten mit Texteffekten, die Sie in Word 2002 oder 2003 erstellen, bleiben die enthaltenen Effekte aber erhalten, wenn Sie sie in Word 2007 oder 2010 öffnen. Aber ab Word 2013 ist auch damit definitiv Schluss. Wir zeigen, wie das unter Word 2007/2010 noch funktioniert und was Sie unter Word 2013 allenfalls als Alternative verwenden können.

Word 2007/2010: Die beiden können Sie noch überlisten. Wenn Sie irgendwo eine ältere Wordversion haben, erstellen Sie darin ein Dokument mit allen gewünschten Textanimationseffekten. Dieses öffnen Sie jetzt mit Word 2007 oder 2010, markieren und kopieren den gewünschten Effekt und fügen ihn in einem neuen Dokument wieder ein. Den Text können Sie natürlich nach dem Einfügen beliebig anpassen. Es spielt auch keine Rolle, ob Sie das Dokument dann als *.docx oder *.doc speichern. Sie finden übrigens hier ein gezipptes Dokument, das diese Effekte enthält.

Falls die Animation in Word 2007/2010 nicht dargestellt wird, kontrollieren Sie die nachfolgende Einstellung. Klicken Sie in Word 2007 dazu links oben auf den Office-Knopf und gehen zu den Word-Optionen. In Word 2010 öffnen Sie stattdessen unter Datei die Optionen. Jetzt wählen Sie auf der linken Seite Erweitert und scrollen auf der rechten Seite runter bis zu «Dokumentinhalt anzeigen». Hier sollte das Häkchen bei «Textanimation anzeigen» gesetzt sein.

Word 2013: Aber hier ist Fehlanzeige! Es ignoriert die animierten Formate komplett. Eine - wenn auch magere - Alternative: Haben Sie ein Dokument im alten Format geöffnet, gehen Sie zu Datei und klicken auf Konvertieren. Damit wandelt Word das Dokument ins neue Format um, worauf unter Start im Bereich Schriftart unter Texteffekte und Typografie ein paar sehr auffällige Formate zur Verfügung stehen. Die können Sie für besonders aufdringliche Blickfänge in Ihren Texte verwenden - aber halt eben ohne Animation. 

Microsoft hat diese animierten Textformate nicht ohne Grund entfernt, denn auch auf Webseiten unterstützt man diese üblicherweise nicht mehr. Die Formate können bei Personen mit Neigung zu Epilepsie zu Problemen führen. Ausserdem lenken bewegte Texte den Leser zu sehr vom Inhalt ab. (PCtipp-Forum)

Die Zip-Datei enthält eine alte Word-Datei, die (nur in Word bis und mit Word 2010!) die alten Texteffekte noch zeigen sollte.

Kommentare

Office Firmen Kummerkasten
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare