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Gaby Salvisberg
18. Aug 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word 2010: AutoText bzw. Schnellbausteine ohne Formatierung

Problem: Ich schreibe Texte in verschiedenen Schriften und Schriftgrössen, verwende aber in allen die gleichen Schnellbausteine (früher AutoText). Beim Einfügen einiger Schnellbausteine übernimmt es ordnungsgemäss die Dokumentschriftart. Bei anderen allerdings nicht. Was muss ich machen, damit die Bausteine sich der aktuellen Schriftgrösse anpassen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Wenn der als Schnellbaustein gespeicherte Absatz eine eigene Formatierung besitzt, wird diese später bei Benutzung des Schnellbausteins miteingefügt. Das passiert immer dann, wenn der Textbaustein eine Absatzmarke enthält. Wollen Sie das vermeiden, sehen wir diese drei Möglichkeiten:

Variante 1: Lassen Sie sich im Reiter Start bei «Absatz» die Absatzmarken einblenden. Markieren Sie den Absatz, den Sie als Schnellbaustein speichern wollen - aber ohne die Absatzmarke mitzumarkieren! Wenn Sie den Absatz so in die Schnellbausteine aufnehmen, klappts: Später beim Einfügen bekommt der Absatz die Formatierung des aktuellen Dokuments.

Variante 2: Stecken Sie den Absatz in die AutoKorrektur statt in die Schnellbausteine. Diese Einträge enthalten keine Formatierungen.

Variante 3: Fügen Sie den Schnellbaustein ein und passen Sie die Formatierung nachträglich jener des aktuellen Dokuments an. (PCtipp-Forum)

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