Word 2010: AutoText bzw. Schnellbausteine ohne Formatierung

Lösung: Wenn der als Schnellbaustein gespeicherte Absatz eine eigene Formatierung besitzt, wird diese später bei Benutzung des Schnellbausteins miteingefügt. Das passiert immer dann, wenn der Textbaustein eine Absatzmarke enthält. Wollen Sie das vermeiden, sehen wir diese drei Möglichkeiten:

Variante 1: Lassen Sie sich im Reiter Start bei «Absatz» die Absatzmarken einblenden. Markieren Sie den Absatz, den Sie als Schnellbaustein speichern wollen - aber ohne die Absatzmarke mitzumarkieren! Wenn Sie den Absatz so in die Schnellbausteine aufnehmen, klappts: Später beim Einfügen bekommt der Absatz die Formatierung des aktuellen Dokuments.

Variante 2: Stecken Sie den Absatz in die AutoKorrektur statt in die Schnellbausteine. Diese Einträge enthalten keine Formatierungen.

Variante 3: Fügen Sie den Schnellbaustein ein und passen Sie die Formatierung nachträglich jener des aktuellen Dokuments an. (PCtipp-Forum)