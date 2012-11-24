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Gaby Salvisberg
24. Nov 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word 2010: Falsche Anzeige von Hyperlinks

Problem: Seit ein paar Tagen erscheinen hier in Word die Hyperlinks nicht mehr in blauer Schrift und unterstrichen. Somit lassen sie sich nicht mehr durch einfaches Klicken öffnen. Stattdessen steht bei solchen Links «HYPERLINK http://www.example.org/» oder «HYPERLINK mailto hans.muster@example.org». Wie stelle ich das wieder zurück?

Feldfunktionen ein/ausschalten

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Hier ist offenbar die Anzeige von Feldfunktionen aktiviert bzw. ein Häkchen am falschen Platz reingeraten: Gehen Sie zu Datei/Optionen und wechseln Sie in der linken Spalte zur Rubrik Erweitert.

Feldfunktionen ein/ausschalten

 © Quelle: PCtipp.ch

Scrollen Sie im rechten Teil um knapp die Hälfte herunter und entfernen Sie den Haken bei «Feldfunktionen anstelle von Werten anzeigen». Ein Klick auf OK, dann sollte das Problem gelöst sein.

Erklärung: Office behandelt Hyperlinks wie Felder, denen man auf Wunsch via Feldfunktionen noch weitere Eigenschaften mitgeben kann. Etwa bei Datumsfeldern könnte man mittels zusätzlicher Schalter das Erscheinungsbild ändern. Bei Hyperlinks brauchen Sie diese im Normalfall nicht. Falls Sie die Feldfunktionen nur für einen einzelnen Link ein- oder ausschalten wollen, klicken Sie irgendwo in den betroffenen Link und drücken Shift+F9. Das schaltet zwischen den beiden Ansichten hin und her. (PCtipp-Forum)

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