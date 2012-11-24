Word 2010: Falsche Anzeige von Hyperlinks

Scrollen Sie im rechten Teil um knapp die Hälfte herunter und entfernen Sie den Haken bei «Feldfunktionen anstelle von Werten anzeigen». Ein Klick auf OK, dann sollte das Problem gelöst sein.

Erklärung: Office behandelt Hyperlinks wie Felder, denen man auf Wunsch via Feldfunktionen noch weitere Eigenschaften mitgeben kann. Etwa bei Datumsfeldern könnte man mittels zusätzlicher Schalter das Erscheinungsbild ändern. Bei Hyperlinks brauchen Sie diese im Normalfall nicht. Falls Sie die Feldfunktionen nur für einen einzelnen Link ein- oder ausschalten wollen, klicken Sie irgendwo in den betroffenen Link und drücken Shift+F9. Das schaltet zwischen den beiden Ansichten hin und her. (PCtipp-Forum)