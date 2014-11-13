Word 2013: Tickets/Lose/Gutscheine fortlaufend nummerieren

Lösung: Gestalten Sie in Word Ihren Gutschein, Ihr Ticket oder Tombola-Los. Verwenden Sie hierfür eine Tabelle. Formatieren Sie die Zellen in der finalen Grösse der Tickets oder Lose, z.B. auf 4 oder 6 Tickets pro A4-Blatt. Gestalten Sie in der ersten Zelle ein komplettes Ticket. Hierfür können Sie etwas aus Ihren Fotos oder Cliparts verwenden oder via Einfügen/Formen Zeichenelemente platzieren und anpassen. Ist das erste Ticket fixfertig gestaltet, kopieren Sie es zunächst nur in eine zweite Zelle.

Im ersten Ticket setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der die erste Zahl erscheinen soll. Wechseln Sie zum Reiter Einfügen, klappen Sie im Bereich «Text» die Schnellbausteine aus und wählen Sie Feld. Bei «Kategorie» gehts zu «Nummerierung». Klicken Sie in der Feldnamenliste auf Seq, anschliessend auf die Schaltfläche Optionen. Im Reiter Spezifische Schalter tippen Sie im Feld «Feldfunktionen» hinter dem Befehl SEQ eine Bezeichnung ein, z.B. TicketNr. Nun folgt ein Leerzeichen, der Schalter \r und die erste Nummer, die Sie auf einem der Tickets haben wollen. Der Feldinhalt könnte zum Beispiel so lauten:

SEQ TicketNr \r 1001.