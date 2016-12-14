14. Dez 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Änderung der Druckreihenfolge
Manchmal ist es störend, wenn Word beim Drucken mit der ersten Seite beginnt. Je nach Druckermodell und Ausgabeschacht wäre es Ihnen lieber, es begönne mit der letzten Seite, damit am Schluss die erste Seite zuoberst liegt. Sonst müssten Sie immer von Hand umsortieren. So ändern Sie das.
Lösung: In den Einstellungen der Office-Programme geht das so: Öffnen Sie Datei/Optionen/Erweitert. Scrollen Sie im rechten Teil ein längeres Stück nach unten, bis Sie zum Bereich Drucken stossen. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen bei Seiten in umgekehrter Reihenfolge drucken, je nachdem, ob das Kästchen zuvor ausgewählt war oder nicht. Übernehmen Sie Ihre Wahl mit OK. In Zukunft werden Ihre Dokumente in umgekehrter Reihenfolge gedruckt.
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