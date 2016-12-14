Word: Änderung der Druckreihenfolge

Lösung: In den Einstellungen der Office-Programme geht das so: Öffnen Sie Datei/Optionen/Erweitert. Scrollen Sie im rechten Teil ein längeres Stück nach unten, bis Sie zum Bereich Drucken stossen. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen bei Seiten in umgekehrter Reihenfolge drucken, je nachdem, ob das Kästchen zuvor ausgewählt war oder nicht. Übernehmen Sie Ihre Wahl mit OK. In Zukunft werden Ihre Dokumente in umgekehrter Reihenfolge gedruckt.