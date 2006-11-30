Word: An die zuletzt bearbeitete Stelle springen

Das stimmt, Word öffnet ein Dokument immer wieder am Anfang. Es gibt aber eine nützliche Tastenkombination, mit der Sie nach dem Öffnen des Dokumentes direkt an die Stelle springen können, die Sie zuletzt bearbeitet haben. Sobald Sie das Dokument geöffnet haben, betätigen Sie die Tastenkombination Shift+F5, dann wird der Cursor an die zuletzt bearbeitete Stelle versetzt.

Die Tastenkombination Shift+F5 ist auch noch für etwas anderes gut, nämlich zu den drei letzten Stellen zu springen, die Sie bearbeitet haben. Die drei letzten "Arbeitsplätze" merkt sich Word automatisch und springt sie nacheinander an, wenn Sie Shift+F5 betätigen.