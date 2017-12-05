Word: Auflisten der Schriftarten

Hierfür können Sie ein Makro verwenden, das vor vielen Jahren schon in einem Microsoft-Supportforum gepostet wurde. Gehen Sie zu Extras/Makro/Makros bzw. drücken Sie in neueren Word-Versionen Alt+F11 und öffnen Sie Extras/Makros. Tippen Sie im Feld Makroname das Wort Schriften ein und klicken Sie auf Erstellen. Nun öffnet sich der Visual-Basic-Editor. Die erste Zeile «Sub Schriften()» und die letzte Zeile «End Sub» stehen schon da. Tippen (oder besser: kopieren) Sie nun den Rest des Makrocodes zwischen diese Zeilen. Am Schluss beenden Sie den Editor via Datei/Schliessen und zurück zu Word. Öffnen Sie nun ein neues, leeres Dokument und darin nochmals das Menü Extras/Makro/Makros bzw. gehen zu erneut via Alt+F11 zu Extras/Makros. Klicken Sie jetzt erst das neue Makro «Schriften» an und anschliessend die Schaltfläche Ausführen. Schon baut Word die gewünschte Schriftarten-Liste auf.

Kopieren Sie fürs Makro den folgenden Code:

Sub Schriften()

Selection.InsertAfter "Ausdruck der verfügbaren Schriftarten" + String$(2, 13)

Selection.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter

With Selection.Font

.Size = 18

.Bold = True

.Italic = True

End With

Selection.Collapse direction:=wdCollapseEnd

Set Tabelle = ActiveDocument.Tables.Add(Selection.Range, 1, 2)

Tabelle.Cell(1, 1).SetWidth ColumnWidth:=InchesToPoints(2), RulerStyle:=wdAdjustNone

Selection.InsertAfter "Schriftart"

Tabelle.Cell(1, 2).SetWidth ColumnWidth:=InchesToPoints(4), RulerStyle:=wdAdjustNone

Tabelle.Cell(1, 2).Range.InsertAfter "Beispiel in Schriftgröße 12"

Beispiel = "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz € ÄäÖöÜüß§0123456789" _

+ Chr$(34) + Chr$(132) + Chr$(147) + "@#$%&?!*"

Anzahl = FontNames.Count - 1

ReDim Schrift(Anzahl)

For z = 0 To Anzahl

Schrift(z) = FontNames(z + 1)

Next

For x = 0 To Anzahl

Selection.Tables(1).Rows.Add

Tabelle.Cell(x + 2, 1).Range.InsertAfter Schrift(x)

Tabelle.Cell(x + 2, 2).Range.InsertAfter Beispiel

With Tabelle.Cell(x + 2, 2).Range.Font

.Name = Schrift(x)

.Size = 12

End With

Next x

End Sub