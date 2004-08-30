Word: Automatische Formatierung «Hyperlink» abschalten

Einerseits liegt die Darstellung des Hyperlinks in dieser Form an der eingeschalteten Funktion "Feldfunktionen anzeigen". Im Artikel "E-Mail-Adressen in Word in geschweiften Klammern"[1] wird beschrieben, wie Sie diese Funktion deaktivieren können.

Dann erscheint der Hyperlink aber immer noch blau unterstrichen in Ihrem Dokument, und Sie müssten doch noch mit "Hyperlink entfernen" die Kennzeichnung als Hyperlink aufheben. Diese Kennzeichnung entsteht durch eine automatische Formatierung, die Sie in Word aktivieren oder deaktivieren können. Standardmässig ist sie aktiviert.