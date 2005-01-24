Tipps & Tricks
Word: Autotexte wieder herstellen
Um die Standard-Einstellungen wieder herzustellen, müssen Sie Word nicht neu installieren. Es genügt, dass Sie die Vorlage "normal.dot" löschen. Word erstellt diese beim nächsten Start automatisch mit den Werkeinstellungen erneut; alle Autotexte müssten wieder verfügbar sein.
ACHTUNG: Bei diesem Vorgehen verlieren Sie aber auch alle anderen Benutzerdefinierten Einstellungen, wie Standardschrift, Seitenrand etc.
Deshalb ist folgender Weg u. U. vorzuziehen - vorausgesetzt, Sie haben über ein Netzwerk Zugriff auf die Vorlagen von anderen Benutzern.
- Wählen Sie Menü Extras/Vorlagen und Add-Ins
- Klicken Sie auf "Organisieren"
- Klicken Sie auf die Registerkarte "AutoText", folgende Dialogbox erscheint:
Hier können SIe AutoTexte von einem Dokument in ein anderes kopieren.
- öffnen Sie mittels der Schaltfläche "Datei schliessen"/"Datei öffnen" eine die normal.dot-Vorlage eines Kollegen, welche noch alle AutoText-Einträge beinhaltet
- Kopieren Sie die gewünschten Einträge in Ihre nomal.dot mit der Schaltfläche "Kopieren"
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