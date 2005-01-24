Word: Autotexte wieder herstellen

Um die Standard-Einstellungen wieder herzustellen, müssen Sie Word nicht neu installieren. Es genügt, dass Sie die Vorlage "normal.dot" löschen. Word erstellt diese beim nächsten Start automatisch mit den Werkeinstellungen erneut; alle Autotexte müssten wieder verfügbar sein.

ACHTUNG: Bei diesem Vorgehen verlieren Sie aber auch alle anderen Benutzerdefinierten Einstellungen, wie Standardschrift, Seitenrand etc.

Deshalb ist folgender Weg u. U. vorzuziehen - vorausgesetzt, Sie haben über ein Netzwerk Zugriff auf die Vorlagen von anderen Benutzern.

- Wählen Sie Menü Extras/Vorlagen und Add-Ins

- Klicken Sie auf "Organisieren"