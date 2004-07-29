Tipps & Tricks
Word: Betreffzeile in Fusszeile wiederholen
Markieren Sie die gesamte Betreffzeile inklusive Absatzzeichen und weisen Sie der Zeile die Textmarke "Betreff" zu (Sie können die Textmarke auch anders benennen, das ist beliebig). Eine Textmarke weisen Sie zu, indem Sie "Einfügen/Textmarke..." auswählen.
In der Fusszeile müssen Sie nun nur noch ein Feld einfügen, das auf die Textmarke verweist, dann wird der Eintrag bei jeder Änderung der Betreffzeile automatisch aktualisiert.
Gehen Sie dazu folgendermassen vor: Wählen Sie "Einfügen/Feld...", und dann die Kategorie "Verknüpfungen und Verweise". Unter "Feldnamen" wählen Sie "Ref" (für Referenz).
Fügen Sie einfach noch den Namen der Textmarke "Betreff" hinzu und bestätigen Sie alles mit OK.
Nun wird das Feld in Ihrer Fusszeile eingefügt, und jede Änderung, die Sie in der Textmarke "Betreff" vornehmen, wird sofort in die Fusszeile übernommen.
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