Word: Betreffzeile in Fusszeile wiederholen

In der Fusszeile müssen Sie nun nur noch ein Feld einfügen, das auf die Textmarke verweist, dann wird der Eintrag bei jeder Änderung der Betreffzeile automatisch aktualisiert.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor: Wählen Sie "Einfügen/Feld...", und dann die Kategorie "Verknüpfungen und Verweise". Unter "Feldnamen" wählen Sie "Ref" (für Referenz).