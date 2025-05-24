24. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Bilder mit Alternativtext versehen
Barrierefreiheit bei Word: So fügen Sie Ihrem Bild einen Alternativtext bei.
Um Personen mit Sehbehinderungen das gesamthafte Erfassen von Dokumenten zu ermöglichen, bietet sich die Alternativ-Text-Funktion an. Dieser beschreibt den Inhalt der abgebildeten Grafik. Folgendermassen wird dieser erstellt:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Bild.
- Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Alt-Text anzeigen.
- Schreiben Sie ein paar Worte in das Fenster, die das dargestellte Motiv beschreiben. Alternativ können Sie auf den darunterliegenden Button Alternativen Text für mich generieren klicken.
- Schliessen Sie das Fenster mit einem Klick auf das X.
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