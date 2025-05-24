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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
24. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Bilder mit Alternativtext versehen

Barrierefreiheit bei Word: So fügen Sie Ihrem Bild einen Alternativtext bei.
Screenshot zeigt das Eingabefeld für den Alternativtext

So legen Sie den Alternativtext fest

© Quelle: PCtipp.ch

Um Personen mit Sehbehinderungen das gesamthafte Erfassen von Dokumenten zu ermöglichen, bietet sich die Alternativ-Text-Funktion an. Dieser beschreibt den Inhalt der abgebildeten Grafik. Folgendermassen wird dieser erstellt:

So legen Sie den Alternativtext fest

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Bild.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Alt-Text anzeigen. 
  3. Schreiben Sie ein paar Worte in das Fenster, die das dargestellte Motiv beschreiben. Alternativ können Sie auf den darunterliegenden Button Alternativen Text für mich generieren klicken.
  4. Schliessen Sie das Fenster mit einem Klick auf das X.

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