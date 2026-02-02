Word: Buchstaben statt Zahlen im Bildverzeichnis

Sie fügen Bilder in einer Word-Datei ein und wollen diese im abschliessenden Bildverzeichnis nicht mit 1, 2, 3 usw. nummerieren, sondern stattdessen das Alphabet verwenden. Für dieses Vorhaben sollten Sie die folgenden Tipps kennen.

Lösung: Die Nummerierung im Bildverzeichnis stammt aus der Bildbeschriftung. Wenn Sie also im Verzeichnis A, B, C wollen, müssen Sie dies auch in der Bildbeschriftung bereits so festlegen.

Bildbeschriftung einfügen

Fügen Sie Ihr Bild ein und wählen Sie nach einem Klick darauf die gewünschte Layoutoption, zum Beispiel mit Textumbruch ums Bild. Jetzt folgt ein Rechtsklick aufs Bild und die Wahl von Beschriftung einfügen. Im Feld «Beschriftung» ist als erstes Zeichen die Nummer zu sehen, zum Beispiel eine Ziffer 1. Fügen Sie dahinter ein Leerzeichen und Ihren Text ein, den Sie als Bildlegende verwenden wollen. Möchten Sie nun anstelle einer Ziffernnummerierung eine alphabetische haben? Klicken Sie auf die Schaltfläche Nummerierung und schalten Sie bei Format auf A, B, C um. Bestätigen Sie beide Dialogfenster mit OK.