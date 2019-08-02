Word: Datumsformat im Serienbrief anpassen

Sie haben aber die Möglichkeit, das Feld direkt in Ihrer Word-Serienbriefvorlage anzupassen.

Fügen Sie wie gewohnt Ihre Seriendruckfelder ein, inklusive der Datumsfelder. Anschliessend gehen Sie in Ihrer Briefvorlage zu Ihrem «Datum»- oder «Altersangabe»-Feld und klicken Sie mit rechts drauf. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Feldfunktionen ein.

Sie sehen nun ein grau hinterlegtes Feld, in dem z.B. je nach Spaltenname etwas wie { MERGEFIELD Geburtsdatum } steht. Platzieren Sie den Cursor am Ende des Feldes direkt nach dem letzten Buchstaben, aber noch vor die schliessende geschweifte Klammer. Fügen Sie dort ein Leerzeichen und diesen Code ein:

\@ "d. MMMM"

Das sieht dann etwa so aus wie hier, siehe auch Screenshot:

{ MERGEFIELD Geburtsdatum \@ "d. MMMM" }