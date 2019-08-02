Tipps & Tricks
Word: Datumsformat im Serienbrief anpassen
Wie das Feld in Excel dargestellt wird, hat keinen Einfluss auf dessen Erscheinungsbild in Word. Ein aus Excel stammendes Datum wird in Word also immer als xx/xx/xxxx dargestellt, auch wenn es in Excel im korrekten Zahlen- bzw. Datumsformat steht.
Sie haben aber die Möglichkeit, das Feld direkt in Ihrer Word-Serienbriefvorlage anzupassen.
Fügen Sie wie gewohnt Ihre Seriendruckfelder ein, inklusive der Datumsfelder. Anschliessend gehen Sie in Ihrer Briefvorlage zu Ihrem «Datum»- oder «Altersangabe»-Feld und klicken Sie mit rechts drauf. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Feldfunktionen ein.
Sie sehen nun ein grau hinterlegtes Feld, in dem z.B. je nach Spaltenname etwas wie { MERGEFIELD Geburtsdatum } steht. Platzieren Sie den Cursor am Ende des Feldes direkt nach dem letzten Buchstaben, aber noch vor die schliessende geschweifte Klammer. Fügen Sie dort ein Leerzeichen und diesen Code ein:
\@ "d. MMMM"
Das sieht dann etwa so aus wie hier, siehe auch Screenshot:
{ MERGEFIELD Geburtsdatum \@ "d. MMMM" }
Die Feldfunktion für die Anzahl Jahre (Feldname z.B.: ANZJ) sieht in Word zunächst etwa so aus: { MERGEFIELD ANZJ }
Fügen Sie auch diesem Feld auf dem vorhin erwähnten Weg ein passendes Format hinzu, dann stimmt die Darstellung auch hier:
{ MERGEFIELD ANZJ \@ "y" }
Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste drauf, um die Feldfunktionen wieder auszublenden. Wenn Sie die Daten jetzt zusammenführen oder die Seriendruckvorschau benutzen, werden Sie sehen, dass Word wie gewünscht das Datum in der Form «10. April» bzw. für die Altersangabe schlicht die Zahl «51» ausgibt.
Häufige, in der Schweiz bei der Korrespondenz genutzte Formate:
Hinweis: Falls Sie bei Tag und Monat eine führende Null wollen, müssen Sie diese Felder zweistellig angeben.
Sie können damit den Code für die Datumsformatierung bequem Ihren Bedürfnissen anpassen.
Kommentare