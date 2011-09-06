Word: Doppel-S trotz korrekter CH-Einstellungen

Lösung: Hier pfuscht Ihnen ein AutoKorrektur-Eintrag drein, der in beiden Word-Versionen fälschlicherweise gesetzt ist. Er autokorrigiert genau das Wort «weisst» zu «weißt». Sie können dieses unerwünschte Microsoft-«Geschenk» einfach aus den AutoKorrektur-Einträgen löschen.

In Word 2007 klicken Sie hierzu oben links auf den Office-Knopf und gehen zu den Word-Optionen. Wechseln Sie zu Dokumentprüfung, dann entdecken Sie die Schaltfläche AutoKorrektur-Optionen. In Word 2003 finden Sie die AutoKorrektur-Optionen im Menü Extras.

Jetzt tippen Sie bei «Ersetzen» das Wort «weisst» ein, dann erscheint die entsprechende Zeile. Markieren Sie sie durch einen Klick und gehen Sie beherzt zu Löschen, um den Eintrag zu eliminieren. Schon ist das Problem gelöst. In Word 2010 ist dieser Fehler scheints endlich behoben. (PCtipp-Forum)