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PCtipp Redaktion
25. Mai 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: E-Mail-Adresse als Feld einfügen

Wie kann in einer Dokumentvorlage die E-Mail-Adresse des angemeldeten Users als Feld eingefügt werden? Ich finde dieses Feld nirgends.
© Quelle: PCtipp.ch

Der Grund, dass Sie das Feld nicht finden, ist, dass es dieses Feld nicht gibt. Leider stellt Word nur die voreingestellten Benutzerdaten als Felder zur Verfügung, und das sind gerade einmal drei, der Name, die Initialen und die Adresse.

Sie können allerdings eines dieser Felder zweckentfremden, wenn Sie es nicht benötigen. Wenn Sie beispielsweise das Feld "Adresse" nicht für das Einfügen der Postadresse benutzen, können Sie es mit der E-Mail-Adresse füllen und diese dann als Feld einfügen lassen.

Rufen Sie dazu "Extras/Optionen/Benutzerinformationen" auf und geben Sie dort die gewünschten Daten ein.

© Quelle: PCtipp.ch

Danach können Sie über "Einfügen/Feld.../UserAddress" die E-Mail-Adresse als Feld in Ihre Dokumentvorlage einfügen.

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