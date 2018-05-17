Word/Excel: Absätze und Zeilen superschnell umplatzieren

In Word und Excel ist nichts in Stein gemeisselt. Nun stellen Sie beim Überarbeiten vielleicht fest, dass Sie ein paar Textabsätze oder Excel-Zeilen umsortieren wollen. Das geht am schnellsten mit diesen Tipps.

Geheimes Tastenkürzel in Word: Pflanzen Sie den Cursor in den zu verschiebenden Absatz. Drücken und halten Sie die linken Alt- und Shift-Tasten (DE: Alt und Umschalt). Mit der rechten Hand benutzen Sie nun zum Verschieben des Absatzes einfach die Pfeiltasten (Auf- und Abwärtstasten).

Das ist doch viel exakter als per Maus und weniger umständlich als via Ausschneiden und Einfügen (Ctrl+X und Ctrl+V).

Wird zu viel oder zu wenig verschoben? Textabsätze in Word enden jeweils mit der Absatzmarke, die automatisch entsteht, wenn Sie Enter drücken. Soll innerhalb eines Absatzes ein Zeilenwechsel erfolgen, drücken und halten Sie Shift (Umschalt) und drücken Sie Enter. Den Unterschied sehen Sie, wenn Sie in Word im Reiter Start im Bereich Absatz aufs Symbol Alle anzeigen klicken. Falls mit dem obigen Trick zu viel verschoben wird, markieren Sie den Absatz probehalber per Dreifachklick. Dann sehen Sie, was nach Words Ansicht alles zum selben Absatz gehört.