Word/Excel: Diese Add-ins pimpen Ihr Office

Bei der Installation unterscheiden sich die zwei Add-in-Typen auch leicht. Store-Add-ins installieren Sie einfach mit einem Klick auf Jetzt holen. Ihr Browser verbindet sich mit Microsoft 365 und leitet die Anfrage direkt an das entsprechende Programm weiter. Word oder Excel kümmern sich um den Rest. Beim nächsten Start von Word oder Excel erhalten Sie ein Panel auf der rechten Seite, in dem Sie das neue Add-in aktivieren können.

Achtung: Falls Sie einen Unternehmens-Account von Microsoft verwenden, kann es sein, dass dieser das Installieren von Add-ins nicht erlaubt. In diesem Fall erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Add-ins von Herstellerseiten laden Sie wie reguläre Software herunter. Meistens erhalten Sie ein Archiv (ZIP, RAR) oder ein Installa­tionsprogramm (EXE, MSI). Archive müssen Sie zunächst entpacken. Zip-Dateien kann Windows 10 selbst verarbeiten. Falls Sie auf ein RAR- oder 7Z-Archiv stossen, verwenden Sie die kostenlose Software 7-Zip zum Ent­packen (7-zip.org). Im Archiv dürfte eine ausführbare Datei enthalten sein. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Lesen Sie genau durch, was Sie installieren, um unerwünschte Zusatzprogramme, Newsletter oder Datensammeleien zu vermeiden. Nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, starten Sie Word oder Excel. Die meisten Add-ins sind direkt aktiviert und können verwendet werden. Ist das nicht der Fall, gehen Sie folgendermassen vor: Öffnen Sie entweder Word oder Excel. Klicken Sie im Startbildschirm unten links auf Optionen. Falls Sie bereits ein Dokument offen haben, klicken Sie auf Datei/Optionen. Wählen Sie in der Leiste links den Menüpunkt Add-Ins. Sie erhalten eine Liste von verfügbaren Add-ins. Suchen Sie das eben installierte Add-in in der Liste und prüfen Sie die Spalte Typ. Dort sehen Sie, ob es sich bei dem Add-in um ein Excel-Add-in, ein COM-Add-in oder eine andere Art handelt. Klicken Sie am unteren Rand auf das Menü Verwalten und wählen Sie den Typ Ihres Add-ins aus. Klicken Sie auf Los, Bild 2. Sie erhalten eine Liste von Add-ins des aus­gewählten Typs. Add-ins mit einem Häkchen sind aktiviert. Schalten Sie die gewünschten Add-ins ein und bestätigen Sie mit OK. Das Add-in sollte aktiviert sein, Bild 3.