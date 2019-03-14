Word: Excel-Tabelle ohne Gitternetz einbinden

Die Gitternetzlinien nerven nicht zwingend. Ob es überhaupt welche hat, hängt stark davon ab, auf welche Weise Sie das Excel-Objekt in Ihrer Word-Datei einfügen. Wir zeigen es am Beispiel von Office 365.

Über sogenannte OLE-Funktionen (für «Object Linking and Embedding») lassen sich problemlos zum Beispiel kleine Excel-Tabellen in einer Word-Datei einpflanzen. Das klingt komplizierter, als es für Sie als Anwender ist.

Wie Ihre Excel-Tabelle in Word aussieht, hängt jedoch davon ab, wie Sie diese eingefügt haben und woher die Excel-Daten überhaupt stammen.

Gleich nachfolgend zeigen wir Ihre Möglichkeiten, wenn Sie aus einer bestehenden Excel-Datei etwas kopiert haben. Auf der nächsten Seite zeigen wir hingegen, wie Sie in Word eine Art Miniatur-Excel-Tabelle einfügen können. Dort verhält sich die Sache mit den Formatierungen nämlich etwas anders. Und dort entstehen üblicherweise die hässlichen Gitternetzlinien.

Markieren und kopieren Sie zum Beispiel ein Tabellenschnipsel in Excel. Wechseln Sie zu Ihrem Word-Dokument und klicken Sie mit der rechten Maustaste an die Stelle, an der die Tabelle erscheinen soll. Im Kontextmenü sehen Sie mehrere Einfügeoptionen.