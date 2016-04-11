Word/Excel: Zahlenformat im Serienbrief richtig einstellen

Angenommen, Sie möchten Ihre Kunden per Serienbrief über die ihnen zustehenden Rabatte informieren, die Sie aus dem vergangenen Jahresumsatz berechnen. In Excel steht der Umsatz wunschgemäss im Zahlenformat «1'000.00», also inklusive Tausenderstrich und zwei Kommastellen.

Wenn Sie die Felder in Word einfügen und die Briefe in der Vorschau betrachten, fällt Ihnen auf, dass sowohl Tausenderstrich als auch die Kommastellen fehlen. Wie bekommen Sie diese da rein?

Lösung: Knipsen Sie via Sendungen die Vorschau zunächst wieder aus. Klicken Sie mit Rechts aufs betroffene eingefügte Umsatzfeld und gehen zu Feldfunktionen ein/aus. Word zeigt nun die Feldfunktion an, ungefähr im Stile von:

{ MERGEFIELD Umsatz }

Klicken Sie nochmals mit Rechts drauf und greifen Sie zu Feld bearbeiten. Es öffnet sich eine Art Assistent. Darin klicken Sie unten links auf Feldfunktionen.