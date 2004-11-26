Word: Falsches Papierformat als Standard

Sämtliche standardmässigen Dokumenteinstellungen sucht Word in der Datei normal.dot. Man kann diese wie eine normale Dokumentvorlage bearbeiten. Wo normal.dot gespeichert ist finden Sie heraus, indem Sie im Menü "Extras/Optionen" auf "Speicherort für Dateien" klicken. Normal.dot befindet sich im Pfad, der neben "Benutzerdateien" steht. Geben Sie diesen Pfad in die Adressleiste des Explorers ein und drücken Sie "Return". Vorsicht: Beim Doppelklick im Explorer auf normal.dot wird lediglich eine neue Datei mit normal.dot als Vorlage erstellt. Klicken Sie darum mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "Öffnen". Ist das Dokument offen, kann man unter "Datei/Seite einrichten/Format" das Papierformat wählen. Nach dem Speichern gilt die Änderung für alle Dokumente, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden.