Word: Formatierung «kursiv» durch Schriftfarbe ersetzen

Das ist eine klassische Aufgabe für die Funktion "Suchen und Ersetzen". Öffnen Sie Ihr Word-Dokument und rufen Sie "Suchen und Ersetzen" auf (entweder mit der Tastenkombination "CTRL+H" resp. "STRG+H" oder über "Bearbeiten/Ersetzen...").

Im "Suchen und Ersetzen"-Dialogfenster klicken Sie auf den Knopf "Erweitern", damit der untere Teil des Fensters herausklappt. (Steht dort "Reduzieren", ist das Fenster schon aufgeklappt).

Nun sehen Sie am unteren Rand des aufgeklappten Fensters den Knopf "Format". Klicken Sie darauf und wählen Sie aus dem sich öffnenden Menü "Zeichen...".

Es erscheint das bekannte Fenster der Zeichenformatierung. Dort wählen Sie den Schriftschnitt "Kursiv".