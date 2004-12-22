Word: Fusszeile abgeschnitten

Vermutlich befindet sich der abgeschnittene Text in der Fusszeile Ihres Dokumentes. Den Abstand der Fuss- und Kopfzeile vom Seitenrand stellen Sie folgender massen ein: Wählen Sie im Menü "Datei/Seite einrichten" die Registerkarte "Seitenränder" (in Word 2000) bzw. "Layout" (in Word 2003). Geben Sie bei "Fusszeile" einen genügend grossen Abstamd ein.

Je nach Drucker variiert der notwenige Mindestabstand zwischen wenigen Milimetern und 2,5 Zentimetern.