22. Dez 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Fusszeile abgeschnitten
Bei der Seitenansicht von Word-Dokumenten ist am rechten und unteren Seitenrand die Schrift nicht mehr komplett sichtbar und beim Ausdruck teilweise abgetrennt. Die Vergrösserung des unteren Seitenrandes löst das Problem nicht.
Vermutlich befindet sich der abgeschnittene Text in der Fusszeile Ihres Dokumentes. Den Abstand der Fuss- und Kopfzeile vom Seitenrand stellen Sie folgender massen ein: Wählen Sie im Menü "Datei/Seite einrichten" die Registerkarte "Seitenränder" (in Word 2000) bzw. "Layout" (in Word 2003). Geben Sie bei "Fusszeile" einen genügend grossen Abstamd ein.
Je nach Drucker variiert der notwenige Mindestabstand zwischen wenigen Milimetern und 2,5 Zentimetern.
Kommentare