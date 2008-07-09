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Gaby Salvisberg
9. Jul 2008
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Fusszeile nur auf letzter Seite

Problem: Ich habe eine Vereinsliste, die ich mit einer Tabelle im Word 2003 erstellt habe. Darin soll die Fusszeile nur auf der letzten Seite ein Datum enthalten. Mit einem Abschnittsumbruch habe ich es versucht, da löscht es mir aber jedes Mal die Überschrift (Überschriftenzeile wiederholen). «Verknüpfung zum vorherigen» habe ich schon deaktiviert.

Die fertige Feldfunktion

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Sie erreichen das Ziel mit einer Feldfunktion, die Sie in die Fusszeile setzen. Die lautet am Schluss wie folgt, allerdings müssen Sie genau darauf achten, wie Sie sie eingeben:

{ IF { PAGE } = { NUMPAGES } { DATE \@ "d.MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT } "" }

Öffnen Sie hierfür via Ansicht/Kopf- und Fusszeile gefolgt von einem Klick aufs Fusszeilensymbol die Fusszeile. Schalten Sie per Tastenkombination Alt+F9 die Anzeige der Feldfunktionen ein.

Wichtig: Tippen Sie bei solchen Feldfunktionen keine geschweiften Klammern ein, sondern erzeugen Sie diese immer mit dem Tastenkürzel Ctrl+F9. Schritt für Schritt erstellen Sie die Eingabe so:

Tastenkombination Ctrl+F9 drücken (es erscheinen zwei fette geschweifte Klammern, ggf. grau hinterlegt).

Tippen Sie IF ein, danach ein Leerzeichen

Drücken Sie wieder Ctrl+F9

Tippen Sie PAGE ein

Verlassen Sie die Klammer mit zweimaligem Drücken des Rechtspfeils

Tippen Sie ein Leerzeichen, ein Gleichzeichen (=) und wieder ein Leerzeichen ein.

Drücken Sie wieder Ctrl+F9

Tippen Sie NUMPAGES ein

Verlassen Sie die Klammer mit zweimaligem Drücken des Rechtspfeils.

Tippen Sie ein Leerzeichen ein

Drücken Sie wieder Ctrl+F9

Tippen Sie nun exakt folgendes ein:

DATE \@ "d. MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT

Verlassen Sie die Klammer mit zweimaligem Drücken des Rechtspfeils.

Tippen Sie ein Leerzeichen ein, gefolgt von zwei Gänsefüsschen ("") hintereinander.

Nun sollte die Feldfunktion wie im folgenden Screenshot aussehen. Sie können nun mit Alt+F9 die Anzeige der Feldfunktionen wieder verlassen.

Die fertige Feldfunktion

 © Quelle: PCtipp.ch

Speichern Sie das Dokument und gehen Sie zu Datei/Seitenansicht. Scrollen Sie zur letzten Seite. Wie Sie im folgenden Screenshot sehen, wird das Datum nur in der Fusszeile der letzten Seite angezeigt.

Ihre Idee war übrigens schon richtig. Normalerweise würde man für solche Unterfangen tatsächlich den Abschnittswechsel verwenden. Aber Sie haben's gemerkt: Wenn Sie die Spaltentitelzeile der Word-Tabelle via Tabelle/Überschriftenzeilen wiederholen auf jeder Seite anzeigen lassen, dann wird diese nach Einfügen des Abschnittswechsels auf der letzten Seite unerwünschterweise eliminiert. (PCtipp-Forum)

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