Word: Fusszeile nur auf letzter Seite

Lösung: Sie erreichen das Ziel mit einer Feldfunktion, die Sie in die Fusszeile setzen. Die lautet am Schluss wie folgt, allerdings müssen Sie genau darauf achten, wie Sie sie eingeben:

{ IF { PAGE } = { NUMPAGES } { DATE \@ "d.MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT } "" }

Öffnen Sie hierfür via Ansicht/Kopf- und Fusszeile gefolgt von einem Klick aufs Fusszeilensymbol die Fusszeile. Schalten Sie per Tastenkombination Alt+F9 die Anzeige der Feldfunktionen ein.

Wichtig: Tippen Sie bei solchen Feldfunktionen keine geschweiften Klammern ein, sondern erzeugen Sie diese immer mit dem Tastenkürzel Ctrl+F9. Schritt für Schritt erstellen Sie die Eingabe so:

Tastenkombination Ctrl+F9 drücken (es erscheinen zwei fette geschweifte Klammern, ggf. grau hinterlegt).

Tippen Sie IF ein, danach ein Leerzeichen

Drücken Sie wieder Ctrl+F9

Tippen Sie PAGE ein

Verlassen Sie die Klammer mit zweimaligem Drücken des Rechtspfeils

Tippen Sie ein Leerzeichen, ein Gleichzeichen (=) und wieder ein Leerzeichen ein.

Drücken Sie wieder Ctrl+F9

Tippen Sie NUMPAGES ein

Verlassen Sie die Klammer mit zweimaligem Drücken des Rechtspfeils.

Tippen Sie ein Leerzeichen ein

Drücken Sie wieder Ctrl+F9

Tippen Sie nun exakt folgendes ein:

DATE \@ "d. MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT

Verlassen Sie die Klammer mit zweimaligem Drücken des Rechtspfeils.

Tippen Sie ein Leerzeichen ein, gefolgt von zwei Gänsefüsschen ("") hintereinander.

Nun sollte die Feldfunktion wie im folgenden Screenshot aussehen. Sie können nun mit Alt+F9 die Anzeige der Feldfunktionen wieder verlassen.