Word: Grafiken in Word aktualisieren

Wählen Sie Menü "Einfügen/Grafik/Aus Datei". Klicken Sie beim Einfügen-Knopf auf den kleinen schwarzen Pfeil und wählen Sie im ausgeklappten Menü "Mit Datei verknüpfen".

Die Grafik wird so nicht ins Worddokument eingebettet, sondern beim Öffnen des Dokumentes wieder frisch von der Originaldatei importiert. Die Grösse der platzierten Grafik wird jedoch nicht verändert, d. h. die beiden Signete müssen dieselben Dimensionen aufweisen.