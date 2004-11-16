16. Nov 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Grafiken in Word aktualisieren
Unser Firmensignet wird nächstes Jahr geändert. Das jetzt gültige Signet wird in ca. 600 Word-Vorlagen (.dot) verwendet. Damit nicht alle Vorlagen innerhalb kürzester Zeit überarbeit werden müssen, möchten wir das Signet so mit den Vorlagen verbinden, dass beim Öffnen der Vorlage automatisch das aktuelle Signet eingefügt wird.
Wählen Sie Menü "Einfügen/Grafik/Aus Datei". Klicken Sie beim Einfügen-Knopf auf den kleinen schwarzen Pfeil und wählen Sie im ausgeklappten Menü "Mit Datei verknüpfen".
Die Grafik wird so nicht ins Worddokument eingebettet, sondern beim Öffnen des Dokumentes wieder frisch von der Originaldatei importiert. Die Grösse der platzierten Grafik wird jedoch nicht verändert, d. h. die beiden Signete müssen dieselben Dimensionen aufweisen.
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