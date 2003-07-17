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PCtipp Redaktion
17. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Grossbuchstaben in Gross-/Kleinschreibung verwandeln

Ich muss unser gesamtes Regelwerk Layout mässig überarbeiten (30 Dokumente, 4 Sprachen). Nun ist es so, dass viele Überschriften in Grossbuchstaben mit der Taste «Caps Lock» geschrieben wurden. Die Formatvorlage für diese Überschriften ist ebenfalls mit Grossbuchstaben definiert. Gibt es einen Trick, dass ich die Gross - und Kleinschreibung mit wenig Aufwand übernehmen kann, so dass die Grossbuchstaben nur von der Formatvorlage kommen, im Inhaltsverzeichnis jedoch Gross- und Kleinbuchstaben? Vielen Dank für einen heissen Tipp.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Sind die Überschriften mit Grossbuchstaben geschrieben, erscheinen sie auch so im Inhaltsverzeichnis; sind sie lediglich über das Häkchen vor "Großbuchstaben" im Menü "Format/Zeichen" als Grossbuchstaben definiert, erscheinen sie in normaler Gross-/Kleinschreibung im Inhaltsverzeichnis.

Das Problem ist also, die Original-Grossbuchstaben in den Überschriften zu entfernen und sie durch normale Gross-/Kleinschreibung zu ersetzen, die dann wiederum rein über die Zeichenformatierung "Großbuchstaben" als Grossbuchstaben erscheinen.

Da Ihre Formatvorlage das Häkchen "Großbuchstaben" schon enthält, wäre der einfachste Weg, dass Sie ein Makro aufzeichnen, mit dem Sie die Formatvorlage suchen und dann die Umwandlung in Gross-/Kleinschreibung vornehmen. Die Umwandlung ist sehr einfach: Sie müssen einfach nur die Tastenkombination &lt;Shift+F3&gt; betätigen. (Wenn Sie das innerhalb von "Makro aufzeichnen" tun, wird diese Umwandlung mit aufgezeichnet.) So wird aus "WORT" schnell "Wort". Am Bildschirm erscheint es dann aber wieder als "WORT", da die Option "Großbuchstaben" in der Formatvorlage ja weiterhin aktiv ist. Im Inhaltsverzeichnis wird danach daraus jedoch "Wort".

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