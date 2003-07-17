Word: Grossbuchstaben in Gross-/Kleinschreibung verwandeln

Sind die Überschriften mit Grossbuchstaben geschrieben, erscheinen sie auch so im Inhaltsverzeichnis; sind sie lediglich über das Häkchen vor "Großbuchstaben" im Menü "Format/Zeichen" als Grossbuchstaben definiert, erscheinen sie in normaler Gross-/Kleinschreibung im Inhaltsverzeichnis.

Das Problem ist also, die Original-Grossbuchstaben in den Überschriften zu entfernen und sie durch normale Gross-/Kleinschreibung zu ersetzen, die dann wiederum rein über die Zeichenformatierung "Großbuchstaben" als Grossbuchstaben erscheinen.

Da Ihre Formatvorlage das Häkchen "Großbuchstaben" schon enthält, wäre der einfachste Weg, dass Sie ein Makro aufzeichnen, mit dem Sie die Formatvorlage suchen und dann die Umwandlung in Gross-/Kleinschreibung vornehmen. Die Umwandlung ist sehr einfach: Sie müssen einfach nur die Tastenkombination <Shift+F3> betätigen. (Wenn Sie das innerhalb von "Makro aufzeichnen" tun, wird diese Umwandlung mit aufgezeichnet.) So wird aus "WORT" schnell "Wort". Am Bildschirm erscheint es dann aber wieder als "WORT", da die Option "Großbuchstaben" in der Formatvorlage ja weiterhin aktiv ist. Im Inhaltsverzeichnis wird danach daraus jedoch "Wort".