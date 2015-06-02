Word kann mit Tausenderstrich nicht mehr rechnen

Lösung: Das Zahlenformat verwendet als Tausendertrennzeichen ein gerades Hochkomma. Word ist aber standardmässig so eingestellt, dass es automatisch zu so genannten typografischen Anführungszeichen greift. Und dabei ersetzt es auch das einfache Hochkomma (bei CH-Tastaturen rechts neben der Null) durch ein anderes Zeichen, nämlich jenes mit dem ASCII-Code 0145. Versucht man im Zahlenformat das typografische Zeichen einzusetzen, gibts danach eine Fehlermeldung.

Einstellungen ändern: Wenn Sie auf typografische Anführungszeichen verzichten können, knipsen Sie das Umwandeln der geraden in typografische Anführungszeichen aus. In Word 2010 und 2013 geht das genau gleich: Menü Datei/Optionen/Dokumentprüfung. Klicken Sie hier auf AutoKorrektur-Optionen und wechseln zum Reiter Autoformat während der Eingabe. Entfernen Sie das Häkchen bei «Gerade Anführungszeichen durch typographische» und klicken auf OK. Der Vorteil wäre, dass Sie in Word künftig weniger Theater mit solchen Formeln haben. Der Nachteil: Sie müssen die betroffenen Zahlen neu eintippen oder darin zumindest den falschen Apostroph ersetzen, denn die bestehenden typografischen Hochkommas werden durchs blosse Umschalten in den Optionen nicht geändert.