Word: Länge eines Formularfelds festlegen

Klicken Sie das Textfeld an und gehen unter «Steuerelemente» zu den Eigenschaften. Word zeigt jetzt ein auf den ersten Blick kompliziert aussehendes Fenster an. Die von Ihnen gesuchte Einstellung für die maximale Zeichenzahl heisst «MaxLength». Tippen Sie da einfach die gewünschte Anzahl Zeichen ein, zum Beispiel 100. Interessant sind hier für Sie sicher auch die folgenden Einstellungen: Neben «Font» wählen Sie die gewünschte Schriftart und bei «MultiLine» schalten Sie per «True» auf eine mehrzeilige Darstellung im Textfeld um.

In Word 2010 gehts ebenso wie in Word 2007; nur der Weg zum Entwickler-Tab unterscheidet sich: Gehen Sie zu Datei/Optionen/Menüband anpassen. Aktivieren Sie die «Entwicklertools» und klicken auf OK.

Word 2003: Sie brauchen die Steuerelement-Toolbox. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste und haken Sie «Steuerelement-Toolbox» im Kontextmenü an. In der Steuerelement-Toolbox finden Sie unter Anderem das Textfeld und schalten wie gehabt den Entwurfsmodus ein oder aus. Ist der Entwurfsmodus eingeschaltet, können Sie Ihr Textfeld anklicken und über die rechte Maustaste die Eigenschaften öffnen. Auch so gelangen Sie zu den oben beschriebenen Einstellungen inklusive «MaxLength».

Tipp für alle Word-Versionen: Schalten Sie den Entwurfsmodus aus und schliessen Sie allfällige Steuerelement-Boxen, bevor Sie Ihr Formular endgültig (am besten als Vorlage) speichern. (PCtipp-Forum)