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Gaby Salvisberg
7. Dez 2011
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Länge eines Formularfelds festlegen

Problem: Ich möchte in Word ein Formular mit Textfeldern erstellen. Dabei will ich die maximale Anzahl Zeichen pro Feld genau bestimmen. Weiss jemand, wie das geht?

Einstellungen für das Textfeld in Word 2007

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Folgendes trifft auf Word 2007 zu. In Word 2003 und Word 2010 gehts aber praktisch gleich.

Falls noch nicht geschehen, blenden Sie die Entwicklerregisterkarte ein: Office-Knopf/Word-Optionen/Häufig verwendet, dort dies aktivieren: «Entwicklerregisterkarte in der Multifunktionsleiste anzeigen». Wechseln Sie jetzt zu den Entwicklertools. Greifen Sie im Bereich «Steuerelemente» in den Legacytools unter «ActiveX-Steuerelemente» zum Textfeld («ab_»). Es erscheint im Text; ziehen Sie es per Maus in die gewünschte Grösse.

Falls eine Bearbeitung nicht möglich ist oder Sie diese abschliessen wollen, schalten Sie in den Steuerelementen den Entwurfsmodus je nach Bedarf ein bzw. aus.

Einstellungen für das Textfeld in Word 2007

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie das Textfeld an und gehen unter «Steuerelemente» zu den Eigenschaften. Word zeigt jetzt ein auf den ersten Blick kompliziert aussehendes Fenster an. Die von Ihnen gesuchte Einstellung für die maximale Zeichenzahl heisst «MaxLength». Tippen Sie da einfach die gewünschte Anzahl Zeichen ein, zum Beispiel 100. Interessant sind hier für Sie sicher auch die folgenden Einstellungen: Neben «Font» wählen Sie die gewünschte Schriftart und bei «MultiLine» schalten Sie per «True» auf eine mehrzeilige Darstellung im Textfeld um.

In Word 2010 gehts ebenso wie in Word 2007; nur der Weg zum Entwickler-Tab unterscheidet sich: Gehen Sie zu Datei/Optionen/Menüband anpassen. Aktivieren Sie die «Entwicklertools» und klicken auf OK.

Word 2003: Sie brauchen die Steuerelement-Toolbox. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Symbolleiste und haken Sie «Steuerelement-Toolbox» im Kontextmenü an. In der Steuerelement-Toolbox finden Sie unter Anderem das Textfeld und schalten wie gehabt den Entwurfsmodus ein oder aus. Ist der Entwurfsmodus eingeschaltet, können Sie Ihr Textfeld anklicken und über die rechte Maustaste die Eigenschaften öffnen. Auch so gelangen Sie zu den oben beschriebenen Einstellungen inklusive «MaxLength».

Tipp für alle Word-Versionen: Schalten Sie den Entwurfsmodus aus und schliessen Sie allfällige Steuerelement-Boxen, bevor Sie Ihr Formular endgültig (am besten als Vorlage) speichern. (PCtipp-Forum)

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