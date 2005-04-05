Word: Lästige Aktualisierungs-Nachfrage bei verknüpften Objekten

Sie können die automatische Nachfrage abstellen, indem Sie auf dem Objekt rechtsklicken und "Verknüpftes Arbeitsblatt-Objekt/Verknüpfung" wählen. Hier wählen Sie nun statt der automatischen die manuelle Aktualisierung.

Um das Objekt manuell zu aktualisieren, markieren Sie das Objekt (bzw. bei mehreren Objekten den ganzen Text) und drücken die Taste F9.