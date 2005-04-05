5. Apr 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Lästige Aktualisierungs-Nachfrage bei verknüpften Objekten
Ich habe in einer Excel-Datei eine Verküpfung zu Word. Wenn ich das Word-Dokument öffne, bekomme ich immer die gleiche Meldung: «Dieses Dokument enthält Verknüpfungen, die auf andere Dateien verweisen könnten. Wollen Sie dieses Dokument mit den Daten aus den verknüpften Dateien aktualisieren?» Hier muss immer auf JA klicken. Geht das nicht automatisch?
Sie können die automatische Nachfrage abstellen, indem Sie auf dem Objekt rechtsklicken und "Verknüpftes Arbeitsblatt-Objekt/Verknüpfung" wählen. Hier wählen Sie nun statt der automatischen die manuelle Aktualisierung.
Um das Objekt manuell zu aktualisieren, markieren Sie das Objekt (bzw. bei mehreren Objekten den ganzen Text) und drücken die Taste F9.
Kommentare