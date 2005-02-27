Word markiert Textpassagen mit einer blauen Wellenlinie

Mit dieser Funktion hilft Ihnen Word, Inkonsistenzen in der Formatierung [1] zu erkennen. Das bedeutet, dass Word Textpassagen mit der blauen Wellenlinie markiert, welche unsaubere oder widersprüchliche Formatierungen enthalten, also nicht einheitlich formatiert sind. Die Funktion können Sie auch deaktivieren: Gehen Sie auf "Extras / Optionen" und wechseln Sie zum Reiter "Bearbeiten". Dort können Sie das Kästchen "Inkonsistenz bei Formatierungen markieren" deaktivieren.