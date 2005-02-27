27. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word markiert Textpassagen mit einer blauen Wellenlinie
Sporadisch wird in einem Word-Dokument stellenweise (nie der ganze) Text mit blauen Wellenlinien unterstrichen. Was für eine Funktion soll das sein und wie kann diese wieder ausgeschaltet werden?
Mit dieser Funktion hilft Ihnen Word, Inkonsistenzen in der Formatierung [1] zu erkennen. Das bedeutet, dass Word Textpassagen mit der blauen Wellenlinie markiert, welche unsaubere oder widersprüchliche Formatierungen enthalten, also nicht einheitlich formatiert sind. Die Funktion können Sie auch deaktivieren: Gehen Sie auf "Extras / Optionen" und wechseln Sie zum Reiter "Bearbeiten". Dort können Sie das Kästchen "Inkonsistenz bei Formatierungen markieren" deaktivieren.
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