Word: Mehrere Adresslayouts verwalten und weitere Tipps

Für geschäftlichen Gebrauch werden Sie vermutlich primär Dokumentvorlagen für verschiedene Zwecke erstellen. Dort können Sie den Adressblock je nach Art des Schreibens ohnehin hinterlegen. Aber wie kommt der Adressblock dort hinein? Und wie erstellen Sie unterschiedliche Adressblock-Layouts? Wie können Sie diese auch noch mit Textauszeichnungen wie fett oder kursiv gestalten? Und wie zum Henker lösen Sie das Problem mit den Leerzeichen?

Zunächst zwei Tipps: Wollen Sie es sich möglichst einfach machen und verwalten Sie sowieso alle benötigten Adressen in Ihren Outlook-Kontakten? In diesem Fall pflanzen Sie das Adressbuch-Icon in Ihre Schnellzugriffsleiste. Ab dann tuts ein Klick, um sich die gewünschte Adresse herauszusuchen. Wie das geht, erklären wir hier: So fügen Sie eine Outlook-Adresse in einen Brief ein.

Wenn Ihnen das Standard-Adresslayout nicht gefällt, das Word beim vorhin erwähnten Vorgehen verwendet, brauchen Sie noch diesen Tipp: So passen Sie die standardmässig via Outlook-Adressbuch eingefügte Adresse an.

Obiges eignet sich sehr gut für privaten Gebrauch, etwa wenn Sie ohnehin nur ein einziges Standard-Adresslayout verwenden. Aber was, wenn Sie verschiedene brauchen? Oder wenn Sie diese noch weiter mit kursiver oder fetter Schrift gestalten wollen?

Adresslayout für Fortgeschrittene

Wir greifen auch hier der Einfachheit halber zu Adressen aus Outlook; es funktioniert aber sinngemäss auch mit welchen aus anderen Datenquellen.

Erst Empfänger auswählen: Pflanzen Sie den Cursor dort hin, wo die Adresse hinsoll. Im Reiter Sendungen gehts zu Empfänger auswählen/Aus Outlook-Kontakten auswählen. Nach der Auswahl des Adressbuchs per OK-Button entfernen Sie das Kreuzchen bei den Spaltentiteln, sortieren die Spalten per Klick auf Nachname und haken die erwünschte Empfängerin an. Nach dem Klick auf OK passiert noch nichts, ausser, dass sich das Auswahlfenster schliesst.

Adressblock Variante 1: Für den Adressblock an sich klicken Sie im Reiter Sendungen auf Adressblock. Hier erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie festlegen, wie die Adresse aussehen soll. Haben Sie vorhin eine Adresse (oder mehrere) ausgewählt, erscheinen diese gleich in der Vorschau rechts, durch die Sie blättern können.