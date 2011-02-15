Word: Pfeile durch Pfeilsymbole ersetzen

Lösung: Das dürfte ein Tipp im PCtipp 3/2005 («Word-ABC») gewesen sein. Wenn es nicht funktioniert, dann fehlt dieser Eintrag möglicherweise in Ihrer AutoKorrektur. Rufen Sie einfach Ihre AutoKorrektur auf und erstellen Sie den Eintrag selbst.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor. Zunächst einmal müssen Sie das Symbol, das Sie verwenden wollen, in der Zwischenablage zwischenspeichern, damit Sie es danach in die AutoKorrektur einfügen können. Öffnen Sie in allen Word-Versionen das Menü bzw. den Reiter Einfügen und klicken auf Symbol. Wählen Sie die Schriftart «Wingdings» aus und suchen sich den gewünschten Pfeil heraus.