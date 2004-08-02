Word: Rechtschreibfehler ausblenden/anzeigen

Es gibt zwei Optionen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie Rechtschreibfehler geprüft und angezeigt haben wollen. Die erste haben Sie bereits genannt, das ist "Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen", die zweite sehen Sie direkt darunter, wenn Sie "Extras/Optionen.../Rechtschreibung und Grammatik" aufrufen. Es ist die Option "Rechtschreibfehler ausblenden".