2. Aug 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Rechtschreibfehler ausblenden/anzeigen
Bei mir werden trotz aktiviertem «Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen» in Word die fraglichen Wörter nicht grafisch im Text markiert. Wo kann ich diese Funktion aktivieren?
Es gibt zwei Optionen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie Rechtschreibfehler geprüft und angezeigt haben wollen. Die erste haben Sie bereits genannt, das ist "Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen", die zweite sehen Sie direkt darunter, wenn Sie "Extras/Optionen.../Rechtschreibung und Grammatik" aufrufen. Es ist die Option "Rechtschreibfehler ausblenden".
Dies scheint bei Ihnen angehakt zu sein, deshalb werden die Rechtschreibfehler zwar geprüft, aber trotzdem nicht angezeigt. Entfernen Sie das Häkchen vor "Rechtschreibfehler ausblenden", dann werden falsch geschriebene Wörter im Text mit einer roten Linie markiert.
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