Word: Seitenzahlen aussen wie in einem Buch

Das können Sie durch einen Abschnittswechsel in Word bewerkstelligen. Abschnitte in Word werden vom Programm wie vollkommen verschiedene Dokumente behandelt, können also sowohl in der Kopfzeile als auch in der Fusszeile sowie auch von den Seitenrändern her völlig unterschiedlich aussehen.

In diesem Fall können Sie das Einsetzen der Abschnittswechsel sogar sehr einfach von Word erledigen lassen. Sie wählen "Datei/Seite einrichten/Seitenlayout" und setzen ein Häkchen im Bereich "Kopf- und Fußzeilen" vor "Gerade/ungerade anders"