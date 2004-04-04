4. Apr 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Seitenzahlen aussen wie in einem Buch
Wie kann ich die Seitennummerierung innerhalb des selben Dokuments abwechselnd einfügen (d.h. einmal links, rechts, links, rechts ...)? Wie bei einem Buch.
Das können Sie durch einen Abschnittswechsel in Word bewerkstelligen. Abschnitte in Word werden vom Programm wie vollkommen verschiedene Dokumente behandelt, können also sowohl in der Kopfzeile als auch in der Fusszeile sowie auch von den Seitenrändern her völlig unterschiedlich aussehen.
In diesem Fall können Sie das Einsetzen der Abschnittswechsel sogar sehr einfach von Word erledigen lassen. Sie wählen "Datei/Seite einrichten/Seitenlayout" und setzen ein Häkchen im Bereich "Kopf- und Fußzeilen" vor "Gerade/ungerade anders"
Nun können Sie die Fusszeilen für die geraden Seiten so formatieren, dass die Seitenzahl links ist, und diejenige für die Fusszeilen der ungeraden Seiten so, dass die Seitenzahl rechts ist, wie in einem Buch.
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