Word Serienbrief ohne Null-Werte aus Excel

Sie haben beide Möglichkeiten; Sie können bereits in Excel alle Datensätze, die eine Totale von "0" aufweisen, herausfiltern, und dann nur die Datensätze mit dem Word-Serienbrief verbinden, die eine Totale von grösser als 0 haben. Lesen Sie dazu folgenden Artikel:[1]

Die andere Möglichkeit besteht darin, das Bedingungsfeld "Nächster Datensatz Wenn..." in Word zu nutzen.

Sobald Sie über "Extras/Seriendruck" den Word-Seriendruck gestartet haben, erscheint in der Symbolleiste "Seriendruck" der Knopf "Bedingungsfeld einfügen".

Wählen Sie aus der Liste, die herunterklappt, das Feld "Nächster Datensatz Wenn..."

Nun erscheint ein Fenster mit drei Abfragefeldern.