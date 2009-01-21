Word: Serienbrief übernimmt Stunden aus Excel falsch

Lösung: Prüfen Sie zuerst, ob das Feldformat stimmt. Klicken Sie in Ihrem Serienbrief ins Datumsfeld und drücken Sie Alt+F9, um die Feldfunktionen anzuzeigen. Falls hinter dem Feldnamen (in "" Anführungszeichen) nichts steht, fügen Sie dahinter ein Leerzeichen ein sowie das Format \@ "HH:mm", siehe Screenshot:

Wenn der Fehler trotz korrektem Feldformat vorhanden ist, gehen Sie übers Menü Extras/Optionen zum Register Allgemein. Setzen Sie dort den Haken bei der Option «Konvertierung beim Öffnen bestätigen».