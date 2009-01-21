Tipps & Tricks
Word: Serienbrief übernimmt Stunden aus Excel falsch
Lösung: Prüfen Sie zuerst, ob das Feldformat stimmt. Klicken Sie in Ihrem Serienbrief ins Datumsfeld und drücken Sie Alt+F9, um die Feldfunktionen anzuzeigen. Falls hinter dem Feldnamen (in "" Anführungszeichen) nichts steht, fügen Sie dahinter ein Leerzeichen ein sowie das Format \@ "HH:mm", siehe Screenshot:
Wenn der Fehler trotz korrektem Feldformat vorhanden ist, gehen Sie übers Menü Extras/Optionen zum Register Allgemein. Setzen Sie dort den Haken bei der Option «Konvertierung beim Öffnen bestätigen».
Hängen Sie nun Ihre Excel-Mappe frisch als Datenquelle an: Zuerst gehts in Word zu Extras/Briefe und Sendungen/Seriendruck-Symbolleiste einblenden. Klicken Sie aufs erste Symbol für «Hauptdokumentsetup». Wählen Sie «Normales Word-Dokument» und klicken auf OK. Die Seriendrucksymbole werden grau. Klicken Sie aufs zweite Icon, um die Datenquelle zu öffnen.
Wählen Sie Ihre Excel-Tabelle nochmals aus. Jetzt, da Sie die Tabelle neu verbinden, erscheint ein Fenster, in dem Sie die Datenquelle bestätigen müssen. Wählen Sie hier die DDE-Methode aus, siehe Screenshot. So sollten die Daten 1:1 übernommen werden. (PCtipp-Forum)
Kommentare