Word: So kürzen Sie auf eine bestimmte Seitenzahl

Ärgerlich: Ein Word-Dokument muss eine bestimmte Seitenzahl aufweisen, oder wegen eines halben Satzes wird eine neue Seite angefangen. Den Text kann man aber nicht kürzen. Was tun, um diesen Schönheitsfehler zu beheben?

Öffnen Sie das gewünschte Word-Dokument. In der Suchleiste geben Sie den Befehl Um eine Seite verkleinern ein. Wählen Sie den entsprechenden Punkt aus.

Hinweis: Das Tilgen von Übersätzen mit der Funktion Um eine Seite verkleinern funktioniert nur in einem gewissen Toleranzbereich. Geht es um mehr Text, wird die Meldung Trotz mehrerer Versuche konnte die Dokumentgrösse von Word nicht um eine Seite reduziert werden eingeblendet. Dann müssen manuelle Änderungen vorgenommen werden.

Zusatztipp, für den Fall, dass Sie den Befehl häufiger brauchen: So bekommen Sie ihn als Icon in die Schnellzugriffsleiste.