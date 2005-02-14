Word-Standard-Dokumentenvorlage zurücksetzen

So können Sie die Standard-Dokumentenvorlage am schnellsten zurücksetzen: Schliessen Sie Word und suchen Sie dann über die Windows-Suchdialog nach der Datei namens "Normal.dot". Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Umbenennen". Benennen Sie die Datei z.B. in "Normal.dot.alt" um. Wenn Sie jetzt Word wieder öffnen, wird eine neue Standard-Dokumentenvorlage erstellt, in der auch wieder der Befehl "Seite einrichten" zur Verfügung stehen sollte.