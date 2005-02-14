14. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word-Standard-Dokumentenvorlage zurücksetzen
In Word 2000 kann der Befehl «Datei/Seite einrichten» nicht angewählt werden. Vermutlich habe ich einmal an der «Standardvorlage» etwas verstellt, weiss aber nicht mehr wo und wie.
So können Sie die Standard-Dokumentenvorlage am schnellsten zurücksetzen: Schliessen Sie Word und suchen Sie dann über die Windows-Suchdialog nach der Datei namens "Normal.dot". Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Umbenennen". Benennen Sie die Datei z.B. in "Normal.dot.alt" um. Wenn Sie jetzt Word wieder öffnen, wird eine neue Standard-Dokumentenvorlage erstellt, in der auch wieder der Befehl "Seite einrichten" zur Verfügung stehen sollte.
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