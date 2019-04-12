Word: Standardvorlage «Normal.dotm» zurücksetzen

Starten Sie jetzt Word nochmals, erstellt dieses eine frische, leere Datei Normal.dotm, die wieder die von Microsoft vorgegebenen Formatierungseinstellungen aufweist. Sofern die eingangs aus dem «\Templates»-Ordner verschobene Normal.dotm keine wichtigen Daten enthält, können Sie diese nun löschen.

Möchten Sie anschliessend wieder eigene Einstellungen in Ihrer Standardvorlage vornehmen, helfen Ihnen die Tipps in diesem Artikel: Word: Seitenrand, Schacht, Schrift etc. permanent einstellen.

Hinweise: Es kann sein, dass Sie die Vorlagendatei im erwähnten Ordner nicht entdecken. Prüfen Sie, ob in Ihrem Word ein anderer Vorlagenordner festgelegt ist. Öffnen Sie hierfür Word und gehen Sie zu Datei/Optionen/Speichern. Das Feld Standardspeicherort für persönliche Vorlagen könnte eine entsprechende Ordnerangabe enthalten. Ist es leer (was die Standardeinstellung ist), verwendet Word den oben erwähnten Speicherort %appdata%\Microsoft\Templates.

Sollten in der Datei vorgenommene Änderungen nirgends ankommen, könnte auch eine der hier drin liegenden Dateien verantwortlich sein:

C:\Users\IhrName\Documents\Benutzerdefinierte Office-Vorlagen. Setzen Sie auch diese zurück.