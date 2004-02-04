Word startet nicht mehr in der Seiten-Layout-Ansicht

Mit dem Versuch die Standarddokumenten-Vorlage "Normal.dot" anzupassen, lagen Sie auf der richtigen Spur. Manchmal ist es jedoch etwas kompliziert, dieser Vorlage beizubringen, was man will.

Öffnen Sie die Vorlage als Datei (über DATEI/ÖFFNEN). Stellen Sie dann die Seiten-Layout-Ansicht ein und schreiben Sie ein paar Buchstaben in die Vorlage. Speichern Sie die Datei, schliessen Sie sie und kontrollieren Sie, wie sich Word nun beim Starten verhält. Startet das Programm nun in der Seiten-Layout-Ansicht, dann öffnen Sie die Normal.dot erneut und löschen die Buchstaben wieder. Zum Schluss nochmals speichern und dann schliessen.