Word: Tabelle bändigen und Spaltentitel wiederholen

Problem: Sie haben in einem Word-Dokument eine Tabelle erstellt, die auf der ersten Seite nach einem kurzen Einleitungstext beginnt und auf die nächste Seite umbrochen werden soll. Zudem sollen die Spaltentitel auf den Folgeseiten jeweils wiederholt werden. Aber es ist wie verhext, sobald Sie die Spaltentitel wiederholen lassen, springt die Tabelle auf die nächste Seite. Und wenn Sie versuchen, mit einer Funktion wie «umgebender Text» für einen flexibleren Umbruch zu sorgen, vergisst Word das Wiederholen der Spaltentitel auf den Folgeseiten wieder.

Mit den folgenden Einstellungen klappt es aber.

Lösung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Tabelle und öffnen Sie die Tabelleneigenschaften. Im Reiter Tabelle greifen Sie z.B. zur «Ausrichtung: Links» und beim Textumbruch – das ist wichtig – wieder zu «Ohne». Klicken Sie auf OK. Denn eine Einstellung für umgebenden Text ist nur für sehr kleine Tabellen sinnvoll, nicht aber für seitenübergreifende.