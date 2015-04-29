Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
29. Apr 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Tabelle bändigen und Spaltentitel wiederholen

Word-Tabellen sind nicht immer einfach zu gestalten. Spaltentitel automatisch wiederholen und Seitenumbruch bändigen – so klappts!

Tabellen-Textumbruch auf «Ohne» stellen

© Quelle: PCtipp.ch

Problem: Sie haben in einem Word-Dokument eine Tabelle erstellt, die auf der ersten Seite nach einem kurzen Einleitungstext beginnt und auf die nächste Seite umbrochen werden soll. Zudem sollen die Spaltentitel auf den Folgeseiten jeweils wiederholt werden. Aber es ist wie verhext, sobald Sie die Spaltentitel wiederholen lassen, springt die Tabelle auf die nächste Seite. Und wenn Sie versuchen, mit einer Funktion wie «umgebender Text» für einen flexibleren Umbruch zu sorgen, vergisst Word das Wiederholen der Spaltentitel auf den Folgeseiten wieder.

Mit den folgenden Einstellungen klappt es aber.

Lösung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Tabelle und öffnen Sie die Tabelleneigenschaften. Im Reiter Tabelle greifen Sie z.B. zur «Ausrichtung: Links» und beim Textumbruch – das ist wichtig – wieder zu «Ohne». Klicken Sie auf OK. Denn eine Einstellung für umgebenden Text ist nur für sehr kleine Tabellen sinnvoll, nicht aber für seitenübergreifende.

Tabellen-Textumbruch auf «Ohne» stellen

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun zu den Wiederholungszeilen: Markieren Sie die erste Tabellenzeile – oder die ersten paar, falls es mehr als eine Tabellenzeile ist, die Sie auf den Folgeseiten wiederholen wollen. Wechseln Sie bei den Tabellen-Tools zum Reiter Layout und greifen Sie via Daten zu Überschriften wiederholen.

Den Tabellenumbruch bändigen: Jetzt wird Word vermutlich wieder auf die Idee kommen, den kompletten Tabellenanfang auf die nächste Seite zu packen. Das verhindern Sie mit den folgenden Schritten: Markieren Sie alles mittels Ctrl+A. Im Reiter Start widmen Sie sich nun dem Bereich «Absatz». Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Absatzbereichs aufs kleine, unscheinbare Steuerelement, um die Absatzeinstellungen zu öffnen.

Klicken Sie im Bereich «Absatz» aufs Steuerelement in der unteren rechten Ecke

 © Quelle: PCtipp.ch

In den Absatzeinstellungen angekommen, stellen Sie sicher, dass Sie sich im Reiter Zeilen- und Seitenumbruch befinden. Es sind die Paginierungsoptionen, die Ihnen bis jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Deaktivieren Sie die «Absatzkontrolle», die Option «Diesen Absatz zusammenhalten» und allenfalls noch «Seitenumbruch oberhalb».

Absatz- bzw. Paginierungseinstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf OK. Schon benimmt sich die Tabelle wunschgemäss. Der Tabellenanfang bleibt auf der ersten Seite, die Tabelle setzt sich auf den nächsten Seiten fort und die Titelzeilen werden auf allen Seiten wiederholt. Das funktioniert so in Office 2013 bzw. Office 365 – und genau gleich oder sehr ähnlich auch in älteren Word-Versionen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Cloud Kummerkasten Tools Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare