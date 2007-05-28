28. Mai 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word-Tabelle kann nicht korrekt schattiert werden
Der Versuch, Zellen einer bestehenden Tabelle in Word 2003 zu schattieren, führt leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Es wird nur eine dünne Linie an den Rändern der Zelle in der entsprechenden Farbe erstellt. In einer neuen Tabelle funktioniert der Befehl, aber ich möchte nicht die ganze Tabelle neu schreiben.
Das Problem wird durch die bestehende Formatierung des Textes hervorgerufen. Wie diese zustande kam, kann ich leider nicht eruieren. Ich vermute, Sie haben die Tabelle von irgendwoher kopiert und so diese Formatierung übernommen.
Um diesen Umstand nun zu ändern, ohne die ganze Tabelle neu zu schreiben können Sie die Formatierung entfernen. Markieren Sie die Tabelle und klicken Sie auf "Formatierung löschen" in der Formatierungs-Symbolleiste.
Alternativ können Sie auch das "Formatvorlagen und Formatierung..." über das Menü "Format" öffnen.
Allenfalls müssen Sie hinterher die Schriftgrössen oder eine Fett-Formatierung neu einstellen. Dies können Sie dann aber jedoch spaltenweise erledigen.
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