Word-Tabelle mit Zeilenwechseln in Excel importieren

Lösung via Suchen/Ersetzen-Trick

Die Kurzfassung: Ersetzen Sie noch in Word die Zeilenwechsel durch eine kurze Zeichenfolge, die sonst ganz sicher nirgends vorkommt, z.B. «$​$​E​$​$». Kopieren Sie die Tabelle danach wie gehabt in Ihr Excel-Blatt rüber. Sobald die Daten angekommen sind, formatieren Sie die Zellen wie gewünscht. Ersetzen Sie jetzt in Excel die Zeichenfolge «$​$​E​$​$» wieder durch manuelle Zeilenumbrüche.

Schritt für Schritt: Falls Sie die Word-Version der Tabelle noch behalten wollen, arbeiten Sie für das Folgende mit einer Kopie der Datei. Speichern Sie diese deshalb via Datei/Speichern unter mit einem neuen Dateinamen ab. Wir nehmen beispielsweise «SuchoperatorenXLExport.docx», weil die Ursprungsdatei Suchoperatoren.docx heisst.

Gehen Sie in Word im Reiter Start zu Bearbeiten/Ersetzen. Klicken Sie auf Erweitern. Setzen Sie den Cursor ins Feld «Suchen nach». Klicken Sie unten auf Sonderformat und wählen Sie dort Manueller Zeilenumbruch. Im Suchen-Fenster erscheint jetzt «^l»; das ist in Ordnung so. Wechseln Sie zu «Ersetzen durch» und tippen Sie dort eine beliebige kurze Zeichenfolge ein, die in Ihrem Word-Dokument sonst ganz sicher (!) nirgends vorkommt, zum Beispiel $​$​E​$​$. Ist ja nur vorübergehend. Seien Sie jetzt mutig und klicken Sie auf Alle ersetzen.