Word-Tabellen mit Farben versehen

Jede Zelle einer Tabelle kann eine individuelle Füllfarbe erhalten. Markieren Sie dazu die Zelle und gehen Sie ins Menü "Format/Rahmen und Schattiertung". Im Register "Schattierung" wählen Sie eine Farbe aus der Palette aus und klicken Sie auf "OK". Die Zelle erscheint nun in der ausgewählten Farbe.

Wollen Sie mehreren Zellen ein und dieselbe Farbe zuordnen, markieren Sie diese Zellen und verfahren Sie wie eben beschrieben.

Sie können auch die gesamte Tabelle formatieren und unter dem Menü "Tabelle" das "AutoFormat" auswählen. Es werden Ihnen vorgefertigte Designs angeboten, die Sie für Ihre Tabelle übernehmen können. Ist eines dabei, das Ihren Wünschen entspricht, wählen Sie es aus und schon ist die gesamte Tabelle entsprechend formatiert.